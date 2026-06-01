عرض فيلم «ولنا في الخيال حب» بنادي سينما أوبرا دمنهور اليوم

يعرض نادي سينما أوبرا دمنهور، مساء اليوم الإثنين، فيلم «ولنا في الخيال حب»، ضمن فعاليات برنامج المركز القومي للسينما، في إطار جهوده المستمرة لدعم الثقافة السينمائية وإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة الأعمال الفنية المتميزة.

ويتضمن البرنامج عرض فيلم «ولنا في الخيال حب»، الذي يقدم تجربة فنية وإنسانية خاصة، تعكس تنوع الرؤى الإبداعية لدى صناع السينما الشباب، وتطرح معالجة بصرية وإنسانية تحمل العديد من الدلالات والأفكار.

ويعقب العرض ندوة نقدية لمناقشة الفيلم، يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، بحضور عدد من المهتمين بالشأن السينمائي، في فرصة للحوار حول الجوانب الفنية والفكرية للعمل ورسالته الإبداعية.

قصة فيلم ولنا فى الخيال حب

تدور الأحداث فى قالب يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعى انطوائى يعيش على ذكرى زوجته الراحلة ويفضل العزلة بعيدا عن العلاقات الاجتماعية، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب حين تلجأ إليه طالبة بمعهد السينما لمساعدتها في تجاوز أزمتها العاطفية وأثناء محاولاته لحل مشكلتها يكتشف فى الطالبة ما يوقظ مشاعره وتتوالى الأحداث.

يأتي ذلك ضمن برنامج نادي سينما أوبرا دمنهور الذي يهدف إلى تقديم تجارب سينمائية متنوعة، وخلق مساحة للتفاعل بين الجمهور وصُنّاع الأفلام، بما يسهم في نشر الوعي السينمائي ودعم المواهب الشابة.

يُذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد النبوي، وتُقام فعالياته بشكل دوري ضمن أنشطة المركز القومي.