نادي سينما أوبرا دمنهور يواصل عروضه بفيلم «ولنا في الخيال حب».. غداً الاثنين

يواصل المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور، حيث يُقام عرض سينمائي جديد غدا الاثنين الموافق 1 يونيو، بمقر أوبرا دمنهور، في إطار حرص المركز على دعم الثقافة السينمائية وإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة الأعمال السينمائية المتميزة.

وتتضمن الفعالية عرض فيلم «ولنا في الخيال حب»، والذي يقدم تجربة فنية وإنسانية مميزة تعكس تنوع الرؤى الإبداعية لدى صُنّاع السينما الشباب.

ندوة لفيلم ولنا فى الخيال حب

وعقب العرض، تُقام ندوة نقدية لمناقشة الفيلم، يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، بحضور عدد من المهتمين بالشأن السينمائي، حيث تتناول الندوة الجوانب الفنية والفكرية للعمل، وتفتح باب الحوار مع الجمهور حول موضوعاته ورسالته الفنية.

قصة فيلم ولنا فى الخيال حب

تدور الأحداث فى قالب يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعى انطوائى يعيش على ذكرى زوجته الراحلة ويفضل العزلة بعيدا عن العلاقات الاجتماعية، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب حين تلجأ إليه طالبة بمعهد السينما لمساعدتها في تجاوز أزمتها العاطفية وأثناء محاولاته لحل مشكلتها يكتشف فى الطالبة ما يوقظ مشاعره وتتوالى الأحداث.

يأتي ذلك ضمن برنامج نادي سينما أوبرا دمنهور الذي يهدف إلى تقديم تجارب سينمائية متنوعة، وخلق مساحة للتفاعل بين الجمهور وصُنّاع الأفلام، بما يسهم في نشر الوعي السينمائي ودعم المواهب الشابة.

يُذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد النبوي، وتُقام فعالياته بشكل دوري ضمن أنشطة المركز القومي.