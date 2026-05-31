ليالينا سوى.. خلف المشعوف يطرح أحدث أغانيه بتوقيع الموسيقار مطر الكواري

يستعد الفنان الكويتي خلف المشعوف، لطرح أغنيته الجديدة "ليالينا سوى" في خطوة ينتظرها جمهوره بحماس كبير، من كلمات نواف النصف، وألحان الموسيقار القطري الدكتور مطر علي الكواري، ويعد العمل الإنطلاقة الرسمية لخلف المشعوف في الساحة الغنائية، وهى خطوة تعكس توجهه نحو تقديم نفسه عبر تجربة تجمع بين الصوت الشاب والخبرة الموسيقية، وينتظر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة.

أعمال مطر الكواري

ويأتي هذا التعاون ضمن سلسلة من الأعمال الموسيقية التي يواصل مطر الكواري حضوره من خلالها في الساحة الغنائية، مستفيدًا من تجربته الممتدة في التلحين والتأليف الموسيقي، والتي جمعته بعدد من الأسماء الفنية على مدار السنوات الماضية، وتقديمه الكثير من الألحان لنجوم الغناء العربي، من أبرزهم الفنان طلال مداح في أغنية "مسيتني" إلى جانب مشاركته في أعمال موسيقية ارتبطت بالأغنية الخليجية الحديثة، والمشاريع الفنية ذات الطابع التراثي.

وأكد د. مطر علي ، أن الفنان خلف من الأصوات القوية التي تمتلك خامة مميزة وإحساسًا طربيًا واضحًا، رغم صغر سنه، إلا أنه يفرض حضوره ونجوميته باقتدار، لأنه ينتمي فنياً إلى مدرسة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وقادر على تقديم الغناء الطربي الأصيل.

وأوضح مطر علي ، أنه تعمّد تقديم لحن خليجي بكلمات خليجية، لكن بروح طربية راقية، مع استعراض كامل لقدرات صوت خلف المشعوف، من دخول الأغنية حتى نهايتها، ليكتشف الجمهور الخليجي جانباً جديداً من صوته، وأيضاً ليستمع الملحنون إلى جمال تنقله بين المقامات وإمكاناته الفنية الكبيرة، متوقعاً أن يكون خلف أحد نجوم الوطن العربي في السنوات القادمة.