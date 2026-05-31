انتشال جثمان شاب غرق في نهر النيل أثناء الاستحمام بالمنيا

استطاعت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل أمام كورنيش النيل بمدينة المنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بغرق شاب يدعى عبد الله. ا. ر 21 سنه مقيم بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة، وذلك أثناء استحمامه بمياه نهر النيل، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وبدأت عمليات البحث عن الجثمان.

واستمرت جهود فرق الإنقاذ النهري على مدار الأيام الماضية، بمشاركة عدد من الغواصين، حتى تم العثور على الجثمان وانتشاله من مياه النيل، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وحررت الجهات المختصة المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثمان

