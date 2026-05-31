مصر تقترب من رقم قياسي جديد.. موسم القمح يحقق طفرة غير مسبوقة في التوريد

تشهد منظومة توريد القمح المحلية هذا الموسم مؤشرات إيجابية تعكس تطورا ملحوظا في حجم الإنتاج وكميات التوريد، في ظل جهود حكومية مكثفة لدعم المزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة لاستلام المحصول.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة بزيادة المساحات المنزرعة وتحسن معدلات الإنتاجية، ما يعزز من فرص تحقيق مستهدفات الدولة في تأمين احتياجاتها من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وسط توقعات بأن يسجل الموسم الحالي أرقاما قياسية مقارنة بالسنوات الماضية.

وفي هذا الصدد، يقول حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للنقابة العامة للفلاحين عن توريد نحو 4.2 مليون طن قمح من المزارعين للحكومة منذ بدء عملية توريد الأقماح في منتصف أبريل الماضي بما يمثل طفره غير مسبوقة حيث زادت الكميات المورده عن مثيلاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي باكثر من 600 ألف طن.

وأضاف أبو صدام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توريد الأقماح مستمر حتي منتصف أغسطس القادم حيث تستهدف الحكومة استلام 5 مليون طن من الاقماح المحلية للموسم الحالي، وأكد أن محافظة الشرقية تتربع علي المرتبه الاولي كاعلي نسبة توريد للقمح علي مستوي الجمهورية بتوريد نحو 650 ألف طن فيما احتلت محافظة المنيا المركز الاول بين محافظات الوجه القبلي في نسبة توريد الاقماح حيث وردت نحو 500الف طن قمح للحكومة منذ بدء الموسم وحتي الآن.

وأشار : "فيما تم توريد 270 ألف طن من محافظة بني سويف ونحو230 الف طن من محافظة الفيوم، و170الف طن من محافظة سوهاج، كما تم توريد كميات كبيرة من الأقماح في معظم محافظات الجمهورية فتم توريد 200الف طن من محافظة الغربية وأكثر من 140الف طن من محافظة المنوفية، وسط متابعة يومية من الجهات الحكومية المختصة لعميات توريد الأقماح علي مستوي الجمهورية لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الموردين لتحقيق المستهدف من التوريد هذا الموسم".

وأكد أبوصدام أن موسم القمح الحالي هو أفضل مواسم زراعة الأقماح في مصر علي الاطلاق فمن حيث المساحة المنزرعة من الأقماح هذا الموسم فهي أعلي من الموسم السابق باكثر من 500 ألف فدان حيث تخطت المساحه 3.7 مليون فدان هذا الموسم فيما كانت المساحه المنزرعة من الأقماح العام الماضي نحو 3.2 ألف فدان، ويتوقع إنتاجية تصل ل11مليون طن من الاقماح هذا الموسم بمتوسط إنتاجية 20 اردب للفدان الواحد.

وتابع: "سعر اردب القمح هذا الموسم أعلي سعر وصل اليه القمح في مصر علي الاطلاق حيث تشتري الحكومة اردب القمح زنة"150كيلوجرام" بدرجة نقاوة 23.5 ب 2500جنيه ويتوقع استلام 5 مليون طن هذا الموسم مقارنة باستلام. 4.2 مليون طن الموسم الماضي".

واختتم: "عمليات توريد القمح هذا الموسم تسير بسلاسه وانتظام في مختلف المحافظات وان الحكومة تبذل قصارى جهدها في تقديم كافة أنواع الدعم للموردين وصرف كامل مستحقاتهم باسرع ما يمكن، كما تم توفير 450 نقطة تجميع للاقماح علي مستوي الجمهورية لتسهيل تسلم الاقماح وتخفيف اعباء النقل عن المزارعين".

ومن جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي، إن اذا سارت معدلات التوريد بهذا المعدل وتجاوز القمح المورد للدولة 4.2 مليون طن في اول شهر لموسم التوريد والممتد حتى شهر يوليه.

وأضاف نور الدين- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "فهذا يعنى اننا قد نصل الي 12 مليون طن وهو امر مستحيل حيث ان معدلات التوريد منذ عام 2010 وحتى العام الحالي طوال ١٧ سنة لم تتجاوز 3.5 مليون طن سنويا".

وأشار نور الدين، إلى أن وزارة الزراعة اعلنت العام الماضي ان المساحة المنزرعة بالقمح بلغت 3.4 مليون فدان ثم صرحت بأن المساحة المنزرعة هذا العام بالقمح وصلت إلي 3.7 مليون فدان وادعت انها بزيادة 600 الف فدان عن العام الماضي بينما هي بزيادة 300 الف فدان فقط بفرض صحة التقديرات، كما اعترفت الجهات الرسمية بأن محصول القمح في اراضي المشروعات القومية الصحراوية الجديدة اقل من مثيلاتها في الاراضي القديمة للوادي والدلتا.

وتابع: "بالتالي فالأمر يحتاج الي مراجعة لاننا واثناء عملى في هيئة السلع التموينية بوزارة التموين كنا نعتبر شهر يونيه الذي لم يبدأ بعد هو بداية التوريد الحقيقي والكثيف للقمح في مصر، ولا ادرى كيف نصل الي هذا الرقم للتوريد خلال شهر مايو وهو بدايات وبشاير التوريد وهو امر لم يمر به عينا من قبل ونرجو ونأمل ان يكون صحيحا".

واختتم: "نفس الامر تكرر مع تصريحات سابقة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بينما اصدر مركز السكر العالمي بيانا هذا الاسبوع واذاعته قناة العربية تشير الي ان مصر استوردت هذا العام 10260 مليون طن سكر!!! وأن انتاج السكر في مصر قد يقل العام القادم نظرا لعدم زيادة أسعار توريد البنجر بالاضافة الي صعوبات التوريد بما قد يقلل مساحات زراعته الموسم القادم بالإضافة إلي تراجع مساحات زراعات القصب في الصعيد الي النصف فقط بنحو 180 الف فدان بدلا من 330 ألف فدان".