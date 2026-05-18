توريد القمح في الوادي الجديد يتجاوز 418 ألف طن

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، أن إجمالي الكميات الموردة حتى اليوم الاثنين بلغ نحو 418 ألفًا و317 طنًا.

حصاد 290 ألف فدان قمح

وقال وكيل وزارة الزراعة، إن عمليات توريد القمح تجري من خلال الصوامع وشركات المطاحن ومحطة التقاوي داخل الوادي الجديد، إلى جانب متابعة الكميات التي يجري توريدها خارج المحافظة، بما يضمن انتظام موسم توريد القمح ومراقبة حركة المحصول منذ الحصاد وحتى الاستلام.

وأضاف المرسي أن المحافظة انتهت من حصاد القمح في نحو 290 ألف فدان، من إجمالي مساحة مزروعة بلغت 412 ألفًا و706 أفدنة على مستوى الوادي الجديد.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة تتابع يوميًا معدلات حصاد القمح في مختلف المراكز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام العمل داخل مواقع الاستلام، ومتابعة موقف محصول القمح أولًا بأول.

وأوضح وكيل الوزارة أن التنسيق مستمر مع الصوامع لمتابعة درجة نقاوة محصول القمح قبل استلامه، والتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات القياسية، بما يحافظ على جودة محصول القمح الوارد من المزارعين والموردين.

وأكد المرسي أن مستحقات المزارعين والموردين يجري صرفها دون تأخير، دعمًا لاستمرار عمليات توريد القمح وتشجيع المزارعين والموردين على تسليم كامل الكميات المستهدفة من محصول القمح.