8 قتلى و7 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا قيام مريض نفسي بإطلاق نار عشوائي في أسيوط

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون، في حادث إطلاق نار عشوائي نفذه مريض نفسي بمدينة أبنوب وقرية بني محمديات بمحافظة أسيوط، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة وبدأت التحقيقات.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من:

منصور مكرم حسن (49 عامًا)، حنان منصور علي (35 عامًا)، شاهين كرم شاكر (25 عامًا)، عبير عبد العظيم حسن (25 عامًا)، زيزو أشرف خلف (10 سنوات)، مصطفى عمر عبد القوي، خلف أيمن غريب، حمادة صبحي محمود.

كما أُصيب 7 آخرون، بينهم حالات بطلقات نارية في مناطق متفرقة من الجسد، وهم: سامح منصور عياد (45 عامًا)، كيرلس مرزوق زكي (29 عامًا)، أحلام خلف أشرف، محمود حمدان عبد العاطي (34 عامًا)، فوزي محمد محمود (42 عامًا)، مادونا فريد صفوت (19 عامًا)، وفام فريد صفوت (16 عامًا).

وتواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث ودوافع مرتكبه، مع نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.