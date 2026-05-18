الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد رسالته المؤثرة للاعبي الزمالك.. من هو مؤيد جدور وماذا قال؟

أحمد أيمن

وجه اللاعب مؤيد جدور، نجم السويحلي الليبي، رسالة مؤثرة إلى لاعبي الزمالك عقب خسارة لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا.. فمن هو وماذا قال؟

جدير بالذكر أن نادي اتحاد الجزائر قد توج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد سيناريو دراماتيكي، حسمته ركلات الترجيح بنتيجة (8-7) على حساب مضيفه الزمالك، في إياب الدور النهائي الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي.

رسالة مؤثرة للاعبي الزمالك 

قال نجم السويحلي الليبي في رسالته المؤثرة للاعبي الزمالك، إن ما قدمه الفريق الأبيض هذا الموسم يستحق الاحترام رغم النهاية الحزينة في المباراة النهائية.

وحرص مؤيد جدور، على توجيه دعم خاص إلى لاعب الزمالك محمد شحاتة بعد إهداره ركلة الجزاء الأخيرة خلال ركلات الترجيح، وهي الركلة التي منحت المنافس فرصة التتويج باللقب القاري وسط حالة من الحزن الكبيرة بين جماهير القلعة البيضاء.

وتابع في رسالته، أن كرة القدم لا تعترف دائمًا بالعدالة، وإن لاعبًا واحدًا لا يتحمل مسؤولية خسارة بطولة كاملة، مشددًا على أن محمد شحاتة يعد من أفضل لاعبي الزمالك هذا الموسم وقدم مستويات مميزة في مشوار الفريق بالبطولة الإفريقية.

وأضاف اللاعب الليبي أن ما يعيشه الزمالك هذا الموسم يصلح لأن يكون قصة فيلم وثائقي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي على المستويين المالي والإداري، ورغم ذلك تمكن الفريق من الوصول إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية ومواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري.

وأشار جدور إلى أن شخصية الزمالك ظهرت بوضوح طوال الموسم، خاصة في المباريات الكبرى التي أظهر خلالها اللاعبون روحًا قتالية عالية وإصرارًا على تجاوز الأزمات، معتبرًا أن مجرد وصول الفريق إلى النهائي القاري في هذه الظروف يعد إنجازًا كبيرًا.

وأكد نجم السويحلي الليبي أن جماهير الزمالك يجب أن تفتخر بفريقها، لأن اللاعبين قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة وقدموا موسمًا استثنائيًا مقارنة بالتحديات التي أحاطت بالنادي، موضحًا أن كرة القدم تمنح الفرصة دائمًا للتعويض والعودة بشكل أقوى.

واختتم مؤيد جدور رسالته بالتأكيد على أن الزمالك ما زال مرشحًا بقوة للتتويج بلقب الدوري المصري، وأن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تجاوز صدمة خسارة الكونفدرالية سريعًا وإسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة، مطالبًا الجماهير بمساندة اللاعبين وعدم تحميل محمد شحاتة مسؤولية ضياع اللقب بمفرده.

من هو مؤيد جدور؟

مؤيد جدور (25 عاما) هو لاعب ليبي الجنسية، يلعب حاليا في صفوف فريق السويحلي الليبي، قادما من نادي أهلي طرابلس، حيث توج مع نادي العاصمة بلقبي الدوري الليبي موسمي 2022 و2024.

يلعب جدور في مركز الوسط المدافع مع فريق السويحلي الليبي وكذا منتخب ليبيا الأول، حيث أعرب عن إعجابه بالدوري المصري وبالأخص فريق الزمالك في أكثر من مناسبة.

جدير بالذكر أن نادي السويحلي الليبي يتصدر حاليا ترتيب الدور السداسي (مرحلة التتويج) بالدوري الليبي برصيد 9 نقاط يليه قطبي العاصمة أهلي طرابلس والاتحاد.

ويرغب نادي السويحلي الليبي في تجديد عقد مؤيد لتأمينه من العروض الخارجية، حيث يرغب اللاعب في الاحتراف وخوض أول تجربة له خارج الدوري الليبي.

الزمالك أخبار الزمالك مباراة الزمالك واتحاد العاصمة مؤيد جدور نهائي الكونفدرالية رسالة مؤثرة للاعبي الزمالك

