الصحة: حالة الحجاج المصريين مستقرة ولا توجد إصابات وبائية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة تواصل تقديم خدماتها الطبية للحجاج المصريين في الأراضي المقدسة بالتنسيق مع السلطات الصحية السعودية، مشيداً بالتعاون القائم بين الجانبين وحرصهما على ضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن البعثة الطبية المصرية قدمت أكثر من 10 آلاف خدمة طبية للحجاج عبر عياداتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكداً استقرار الحالة الصحية العامة وعدم تسجيل أي تفشيات وبائية أو أمراض معدية بين الحجاج حتى الآن.

وأضاف أن الوزارة تركز بشكل أساسي على الجانب الوقائي من خلال التوعية المستمرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مشدداً على أهمية تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة والالتزام بتناول الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.

ودعا الحجاج إلى سرعة التوجه للعيادات الطبية فور ظهور أي أعراض صحية لتجنب المضاعفات وضمان التدخل المبكر.