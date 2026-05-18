زعيم الفن العربي.. خالد سليم يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

هنأ الفنان خالد سليم، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب خالد سليم: “كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ وزعيم الفن العربي”.

من جانب آخر، أعرب الفنان خالد سليم عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه حفله الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه من أبرز الحفلات التي قدمها مؤخرًا، خاصة مع الحضور الجماهيري اللافت من الجاليات العربية، والذي خلق أجواء استثنائية من التفاعل والحماس.

جاء الحفل الذي أحياه خالد سليم في مدينة لوس أنجلوس تحت عنوان “ليلة العندليب وأغاني الزمن الجميل وخالد سليم”، حيث قدّم خلاله باقة مميزة من أشهر أغاني الطرب العربي، شملت أعمالًا لعمالقة الغناء مثل عبد الحليم حافظ وفيروز ووردة الجزائرية، إلى جانب عدد من أغانيه الخاصة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.