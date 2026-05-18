يسرا: عادل إمام إيقونة فنية لن تتكرر.. خاص

وجهت الفنانة يسرا رسالة الى الفنان عادل إمام فى عيد ميلاده كونه أحد رموز الفن المصري وصاحب مدرسة خاصة فى عالم التمثيل.

وقالت يسرا فى تصريح خاص : عادل إمام أيقونة لن تتكرر فى عالم الفن خاصة وأنه متربع على عرش الفن لسنوات عديدة وحتى بعد ابتعاده عن الفن لايزال فنه وإبداعه حاضرا بقوة ويفرض نفسه على الساحة الفنية.

وأضافت يسرا: جمعتنى بالزعيم عادل إمام أفلاما تعد من أهم الأفلام خلال مسيرتي الفني وقدمنا سويا ثنائيا متفاهما على الشاشة وارتبط به الجمهور وناقشنا من خلال هذه الأفلام العديد من القضايا المهمة منها: “كراكون فى الشارع” والذى كان يتحدث عن أزمة السكن، وقدمنا أيضا فيلم “طيور الظلام”، الذي تطرق الى قضية الإرهاب والتطرف وكان له رؤية استباقية لما حدث بعد ذلك على المستوي السياسي.

وأضافت يسرا: مهما تحدثت عن عادل إمام كثيرا فلن أوفيه حقه لأنه علامة بارزة فى تاريخ الفن العربي وجمعتني به كثير من المواقف الإنسانية والشخصية والمهنية فهو له فضل كبير على.

عادل إمام

وولد الفنان الكبير عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، انتقل إلى حي السيدة زينب بمدينة القاهرة حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية.

حصل الزعيم عادل إمام على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة.

كان التمثيل هوايته المفضلة في مرحلة الدراسة، شارك في عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية في عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة وكانت أدواره صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي.

أعمال عادل إمام

قدم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهي في عام 1962، ثم اشترك في مسرحية النصابين في عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء في عام 1967، ثم قدم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي، ثم مسرحيه شاهد مشافش حاجه واستمر عرضها سبع سنوات، الواد سيد الشغال 1985 واستمرت إلى عام 1993، ومسرحية بودي جارد، من عام 1999.