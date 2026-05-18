رسميا.. مصر وروسيا تطلبان من «فيفا» اعتماد مباراتهما الودية ضمن الأجندة الدولية

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره الاتحاد الروسي لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل اعتماد المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر وروسيا بشكل رسمي ضمن الأجندة الدولية.

يأتي ذلك في ظل استمرار إيقاف المنتخبات الروسية عن المشاركة في البطولات والمباريات الرسمية الدولية، وهو ما دفع الاتحادين المصري والروسي لمخاطبة «فيفا» لاعتماد المواجهة بشكل استثنائي، خاصة أنها ستقام بطاقم تحكيم جزائري.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر لكرة القدم مع منتخب روسيا لكرة القدم يوم 28 مايو الجاري على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي المباراة في إطار البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، استعدادًا لمشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026، حيث يسعى الجهاز الفني للاحتكاك بمنتخبات قوية قبل المرحلة المقبلة.