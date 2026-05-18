مصريان يتحولان إلى أبطال في إيطاليا.. شجاعة نادرة تُحبط هجومًا داميًا وإشادة من ميلوني

كرّم سفير مصر لدى إيطاليا، بسام راضي، المواطن المصري أسامة محمد عبد الله شلبي، 56 عامًا، وابنه محمد أسامة شلبي، 20 عامًا، لمساهمتهما في إيقاف منفذ هجوم دامٍ في مدينة مودينا شمال إيطاليا.

تكريم مصريين في إيطاليا

ودعا السفير، الشابين، إلى السفارة المصرية؛ تقديرًا لما وصفه بشجاعتهما وتمثيلهما الإيجابي للمصريين في الخارج.

ووقع الحادث قبل يومين؛ عندما نفّذ رجل إيطالي هجومًا بالدهس والطعن في مودينا؛ ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

وبحسب التقارير، دهس المهاجم، المارة، بسيارته، قبل أن يواصل هجومه بسكين؛ ما أثار حالة من الذعر في شوارع المدينة.

ووفقًا للسفارة المصرية في روما، طارد الأب وابنه، المشتبه به، في عدة شوارع وأزقة، قبل أن يتمكنا من السيطرة عليه واحتجازه حتى وصول الشرطة الإيطالية إلى مكان الحادث.

ميلوني تشيد بالمصريين

ومن جهتها، أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بالمواطنين المصريين؛ لشجاعتهما، قائلة إنهما تصرفا دون تردد على الرغم من أن المهاجم كان مسلحاً بسكين.