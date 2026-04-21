إيطاليا تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على إهانة مذيع تليفزيوني لـ ميلوني

أعلنت إيطاليا استدعاء السفير الروسي في روما لتقديم احتجاج رسمي على خلفية الإهانات التي وجهها مذيع تليفزيوني تجاه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني -في بيان على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء- "استدعيت السفير الروسي إلى وزارة الخارجية، للتعبير عن احتجاج رسمي في أعقاب التصريحات الخطيرة والمسيئة التي أدلى بها المذيع الروسي فلاديمير سولوفييف على التلفزيون الروسي بحق رئيسة الوزراء".

وأعرب وزير خارجية إيطاليا عن تضامنه ودعمه الكامل لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.