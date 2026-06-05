إبراهيم فايق يعلّق على الجدل المثار حول أزمة الزمالك وصلاح مصدق

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بشأن أزمة نادي الزمالك واللاعب صلاح مصدق، منتقدًا التناقض في تناول بعض الوقائع عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

صلاح مصدق

وقال فايق إن بعض الأشخاص يتعاملون مع نفس الحدث بروايات متضاربة، موضحًا: “فيه ناس بتقول لا محصلش، وناس تانية تقول كلام فاضي مفيش حاجة حصلت، وبعد يومين تلاقي نفس الناس بتقول أصلًا ده حصل فعلاً… نفس الشخص ونفس الفريم وفرق يوم أو اتنين”.

وأضاف أن هذا التناقض يعكس حالة من الارتباك في نقل الأخبار وتداولها، خاصة في القضايا التي ترتبط بالأندية الرياضية الكبرى، حيث تتغير الروايات بسرعة حسب مصادر النفي أو التأكيد المتداولة.

وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في الحدث نفسه بقدر ما هي في طريقة تقديمه للجمهور، مما يخلق حالة من الجدل المستمر وعدم وضوح الصورة لدى المتابعين.