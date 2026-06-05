إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك عن بوادر انفراجة في أزمة مستحقات اللاعب صلاح مصدق.



كان صلاح مصدق حصل على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باحقيته في مستحقاته المالية لدي نادي الزمالك مع عقوبة تأديبية للقلعة البيضاء بالحرمان من تسجيل اللاعبين لفترتين.

وافادت المصادر أن إدارة نادي الزمالك تواصلت مع وكيل اللاعب المغربي صلاح مصدق وجاري الاتفاق علي آلية لجدولة مستحقات اللاعب.

وذكرت المصادر أن وكيل اللاعب ابدي مرونة كبيرة فى حل أزمة صلاح مصدق بعد الرجوع إلى اللاعب.



ولفتت المصادر إلى أن نادي الزمالك يسابق الزمن من أجل تسوية ملف أزمة مستحقات صلاح مصدق وإرسال ما يفيد بذلك إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتقديمها إلي المحكمة الرياضية الدولية كاس من أجل إيقاف تنفيذ الحرمان من القيد فترتين.

من جانب آخر كان قد أكد فهمي بلحاج، محامي اللاعب صلاح مصدق، أن النزاع القائم بين موكله ونادي الزمالك هو نزاع قانوني بحت، ولا ينتقص من مكانة النادي أو تاريخه العريق، مشددًا على أن مثل هذه القضايا تحدث في مختلف الأندية العربية والأوروبية بهدف حفظ الحقوق المالية للاعبين.