أمير هشام: بعض مسئولي الزمالك حملوا أزمة الإيقاف التأديبي لمتولي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عمرو آدهم عضـو مجلس إدارة نادي الزمالك، كان مسئولًا عن القضايا السابقة في الزمالك ونجح في إنهاء العديد منها خلال الفترة السابقة، لكن كما علمنا فأن حاليا محمد متولي هو المسئول عن كل القضايا داخل الزمالك.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: البعض داخل مجلس الزمالك أكد لنا أن محمد متولي الذي يتولى الملف القانوني حاليا، هو السبب الرئيسي في بعض القضايا والتي تسببت في صدور قرار بمعاقبة النادي بمنع القيد لفترتين قادمتين.

وأضاف: بعض مسئولي الزمالك يؤكدون أيضا أن محمد متولي كان سببا في أزمة محمود بنتايج الذي قام بإبرام عقد جديد للعودة لنادي الزمالك.