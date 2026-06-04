محمود أبو الدهب: فوز الزمالك بالدوري كشف أزمات الكرة المصرية

قال محمود أبو الدهب نجم الاهلي السابق، إن تتويج الزمالك ببطولة الدوري كشف ما وصفه بـ“عورات” الأندية في الكرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بقيم العقود والمبالغ المالية الضخمة التي يتم إنفاقها على اللاعبين.

وأوضح محمود أبو الدهب خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» عبر قناة MBC مصر أن فوز نادي الزمالك باللقب رغم ما يمر به من أزمات مالية وإدارية، وغياب أسماء كبيرة مقارنة بباقي المنافسين، يطرح العديد من علامات الاستفهام حول منظومة كرة القدم في مصر.

وأضاف أن وجود عناصر قوية داخل نادي الأهلي أو أي فريق كبير لا يجب أن يكون هدفه فقط حصد بطولة الدوري المحلي، بل يجب أن يكون موجهًا أيضًا للمنافسة القارية والتأهل والمشاركة في كأس العالم للأندية بنفس القوة والإمكانيات.

وأشار إلى أن استمرار الأندية في بيع بعض لاعبيها المميزين من أجل تغطية النفقات، كما حدث في بعض الصفقات، يعكس ضغوطًا مالية كبيرة، ويؤكد وجود أزمة في إدارة الموارد داخل الكرة المصرية.

واختتم أبو الدهب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تشير إلى وجود خطر حقيقي على مستقبل الكرة المصرية، في ظل الفجوة بين الإنفاق والعائد الفني والنتائج داخل الملعب.