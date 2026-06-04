تصريحات صادمة من عبد المنصف عن أوضاع الزمالك المالية

قال محمد عبد المنصف حارس مرمي منتخب مصر السابق، إن مجلس إدارة نادي الزمالك واجه العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية، رغم محاولات الإدارة العمل على حلها.

وأوضح محمد عبد المنصف خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» عبر قناة MBC مصر، أن أزمة الديون داخل النادي تزداد بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أنها كانت تُقدّر بنحو 2 مليار جنيه، قبل أن ترتفع إلى ما يقرب من 2.5 مليار جنيه في الوقت الحالي، وهو ما يعكس استمرار تفاقم الأزمة المالية داخل النادي بدلًا من تراجعها.

وأضاف أن الاعتماد على الحلول المؤقتة أو الدعم الخارجي من المحبين لا يمكن أن يمثل حلًا جذريًا للأزمة، مؤكدًا أن أي مجلس إدارة يجب أن يمتلك أكثر من خطة عمل قادرة على تحقيق موارد مالية مستدامة للنادي.

وأشار عبد المنصف إلى أن التركيز على الحلول قصيرة المدى فقط يمثل خطأ كبيرًا، لافتًا إلى ضرورة وجود خطط استثمارية واضحة تضمن دخلاً ثابتًا يساعد النادي على تجاوز أزماته المالية المتكررة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الاعتماد على الدعم الخارجي دون بناء منظومة اقتصادية مستقرة لن يساهم في حل أزمات الأندية، بل قد يؤدي إلى تفاقمها مع مرور الوقت.