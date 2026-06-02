رحيل محمد عبد المنصف عن البنك الأهلي

بدأ نادي البنك الأهلي إعادة ترتيب الجهاز الفني المعاون للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد، بعدما أنهى ارتباطه بمحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى خلال الساعات الماضية.

وجاء القرار بالتزامن مع استمرار أيمن الرمادي على رأس القيادة الفنية للفريق بعد الاتفاق على تمديد عقده، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من التحضيرات للموسم المقبل.

وحرصت إدارة البنك الأهلي على توجيه الشكر لعبد المنصف تقديرًا للجهود التي قدمها خلال فترة عمله مع الفريق، متمنية له النجاح في محطته المقبلة.

وفي المقابل، بدأت الإدارة دراسة عدد من السير الذاتية لمدربي حراس المرمى، من أجل اختيار الاسم الأنسب للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد والعمل إلى جانب أيمن الرمادي خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة النادي ملف المدرب الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار استكمال تشكيل الجهاز الفني قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.