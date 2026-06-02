قطّع وشه| ضبط طالب تعدى على زميله بالضرب باستخدام قطعة زجاج بالبحيرة

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام طفل بالتعدى على شقيقه بالضرب باستخدام قطعة زجاج وإحداث إصابته بالبحيرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة من شقيق القائم على النشر (طالب "مصاب بجرح قطعى بالوجه" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من أحد زملائه، لقيامه بالتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاج محدثاً إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما حول لهو الأطفال.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب "سن 14" – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.