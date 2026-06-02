مفاجأت جديدة في أزمة إيقاف القيد التأديبي للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة في أزمة نادي الزمالك مع صلاح الدين مصدق لاعبه السابق بعد قرار إيقاف القيد التأديبي.

وقال شوبير في تصريحا إذاعية: راتب صلاح مصدق شهريا 21 ألف دولار مع الزمالك ومع نوفمبر 2025 اللاعب كان له 3 شهور راتب أي 62 ألف دولار وأرسل الزمالك 20 ألف دولار فقط للاعب.

واوضح : وأصبح للاعب الحق في فسخ التعاقد من طرف واحد وطالب بكامل عقده كامل مع فوائد لتصل القيمة لنحو 820 ألف دولار

وأكمل : الغريب أن الزمالك رفض بيع اللاعب للوداد المغربي قبل الاحداث بشهور بسيطه ورفض دفع 42 ألف دولار للحفاظ على اللاعب

وواصل : سبب الإيقاف التأديبي من الفيفا إن الزمالك أدعى على اللاعب وهو ما عتبره الفيفا تضليل للعدالة وتكرار لسلوك غير صحيح في التعامل مع اللاعبين

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : الأندية الكبيرة في مصر أصبح لا تستطيع كتابة عقود ودائما يتورطوا أمام اللاعبين.