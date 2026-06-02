بعد رصد إطلاق مسيرة.. جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، أعلن تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة بالحدود الشمالية بعد رصد إطلاق مسيرة تجاه قواته في جنوبي لبنان.

وقال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات مكثفة على عدة بلدات في جنوب لبنان منذ فجر اليوم، مستهدفًا مناطق بينها وادي جيلو وجشيد وصريفا، فيما طالت الهجمات أكثر من 10 بلدات جنوبية خلال الساعات الماضية.

وأضاف سنجاب أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض في مدينة صور عقب الغارات العنيفة التي استهدفت مربعًا سكنيًا كاملًا بمحيط مستشفى جبل عامل، مشيرًا إلى أن الحصيلة الأولية ارتفعت إلى 8 شهداء وعدد كبير من المصابين، في واحدة من أعنف الهجمات الإسرائيلية التي شهدتها المدينة أمس.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن حزب الله أعلن تنفيذ عملية واحدة فقط منذ صباح اليوم، استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد أن التطورات الميدانية تأتي بالتزامن مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة يُنتظر أن تسهم في توسيع اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية.