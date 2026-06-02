موجودة مع صديقتها.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب فتاة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة القائم على النشر بشأن تغيب شقيقته عقب خروجها من مسكنها بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 مايو الماضي تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية من والدة القائم على النشر (ربة منزل - مقيم بدائرة المركز) بتغيب ابنتها (طالبة – مقيمة بدائرة المركز) إثر خلافات عائلية بينهما.

وبتاريخ 22 مايو الماضي حضرت لديوان المركز وبرفقتها ابنتها المتغيبة وقررت بعودتها إلى منزلها، وتبين أنها كانت موجودة رفقة إحدى صديقاتها بمحافظة الشرقية، وعدم تعرضها لمكروه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.