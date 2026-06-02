سيولة مرورية.. الكوبري العائم الجديد أحدث مشروعات الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، فعاليات افتتاح "كوبرى النصر العائم 2" للربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة محاور العبور عبر القناة.

حضر الفعاليات الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، واللواء محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء محمد الجمسي مدير أمن بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والربان محمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

شملت مراسم الفعالية إزاحة الستار عن جدارية الافتتاح، تلاها القيام بجولة تفقدية للكوبري العائم وعمل تجربة تحميل بقافلة من السيارات والمركبات مختلفة الأحجام للتأكد من سلامة جميع العناصر الملاحية والأرضية بالكوبري والطرق والمداخل المؤدية إليه.

الكوبري العائم الجديد

ويُعد الكوبري العائم الجديد أحدث مشروعات الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد ويبعد مسافة 170 متراً عن كوبري النصر العائم 1، ويُساهم في زيادة السيولة المرورية بطاقة استيعابية تصل إلى 25 ألف مركبة يومياً للكوبريين معًا، ويسمح الكوبري الجديد بعبور سيارات النقل بحمولة 100طن للسيارة الواحدة، بما يزيد عن حمولة كوبري النصر العائم 1 الذي يسمح بعبور سيارات النقل بحمولة 70 طنًا للسيارة الواحدة.

يبلغ الطول الإجمالي للكوبري العائم الجديد 428 مترًا، وعرضه 15 مترًا، ووزنه 3000 طن حديد، ويتكون من 5 بنتونات معدنية من بينهم بنتون ثابت جهة بورسعيد وآخر ثابت جهة بورفؤاد بالإضافة إلى عدد 3 بنتونات معدنية متحركة يتم فتحهم معًا فى اتجاه الجنوب وفقاً لمتطلبات حركة الملاحة بالقناة.

وَالكوبري العائم الجديد من تصميم قسم التصميم بترسانة بورسعيد البحرية، وراعى تصميمه معايير الاستدامة البيئية حيث تم تجهيز إضاءة الكوبري للعمل بالخلايا الشمسية.

استغرقت أعمال بناء الجزء المعدني للكوبري ثمانية أشهر بما يعادل مليون ساعة عمل، واشترك في أعمال البناء 1000 عامل ومهندس، وتم تنفيذه بواسطة هيئة قناة السويس من خلال ترسانات وشركات الهيئة التابعة وبالتعاون مع تحالف ضم عدد من الشركات والترسانات الوطنية، وذلك تحت إشراف ترسانة بورسعيد البحرية، وطبقًا لمتطلبات هيئة الإشراف الفرنسية BUREAU VERITAS.

ونجحت شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس والمقاول الرئيسي للمشروع بتنفيذ الأعمال المدنية والبحرية في وقت قياسي خلال شهرين فقط.

في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن محاور العبور عبر القناة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة من خلال شبكة متكاملة تضم 26 محور من بينها 6 محاور عبر 6 أنفاق أسفل القناة، و 9 محاور لمعديات المركبات والأفراد، و 9محاور لسلسلة الكباري العائمة التي تربط ضفتي القناة بمدن القناة الثلاث بالإضافة إلى كوبري الفردان وكوبري السلام.

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن التقارير التشغيلية وإحصائيات العبور سجلت عبور 40 مليون مركبة بالمحاور المختلفة عبر القناة خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2026. وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع "كوبري النصر العائم 2" يعد نقلة نوعية ستساهم في دعم الخطط التنموية بمحافظة بورسعيد حيث يلبي مُتطلبات التوسعات العمرانية والمشروعات المستقبلية ويُساهم في زيادة السيولة المرورية وتخفيف التكدس خلال أوقات الذروة، مُثمنًا جهود كافة المشاركين بالمشروع من مختلف إدارات الهيئة لإنهاء كافة الأعمال بكفاءة وفي وقت قياسي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس تضع في صدارة أولوياتها الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين بمدن القناة في مختلف المجالات انطلاقًا من دورها المجتمعي والخدمي، لافتًا في هذا الصدد إلى بدء الدراسات الخاصة بمشروع كوبري أهل بورفؤاد ليكون هدية قناة السويس لشعب المدينة الباسلة وحلاً جذريًا لمشكلة التكدس.

وحول جهود توطين الصناعة البحرية بترسانات وشركات الهيئة، أوضح الفريق ربيع أن ترسانة بورسعيد البحرية بدأت في مشروع بناء 10 قاطرات بقوة شد 80 طنًا مُخصصة للتصدير، فضلاً عن الاستعداد لبناء 50 سفينة صيد بطول 25مترًا، وذلك بالتوازي مع القيام بعمليات صيانة نوعية لعدد من السفن على الحوض العائم "فخر القناة" لافتاً في هذا الصدد إلى أنه من المقرر استقبال الترسانة لعدد 4 سفن من أسطول الخط الملاحي MSC خلال الفترة المُقبلة.





من جانبه، أعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد عن سعادته وفخره بافتتاح كوبرى النصر العائم 2 الذي يعد تجسيدًا لرؤية الدولة المصرية نحو تطوير البنية التحتية ودعم جهود التنمية الشاملة. وأوضح محافظ بورسعيد أن المشروع يعد إضافة مهمة سيكون لها بالغ الأثر نحو تعزيز الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وتيسير حركة المواطنين والبضائع بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والتنموي بالمحافظة.

واشار محافظ بورسعيد أن هذا المشروع الحيوي يعد نتاجَا للجهود المخلصة لهيئة قناة السويس ضمن دورها المجتمعي والتنموي بمدن القناة الثلاث، بما يحقق حياة أفضل للمواطنين ويعزز مكانة المحافظة كمركز اقتصادي ولوجيستي هام.

و توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بخالص الشكر والتقدير إلى قيادات هيئة قناة السويس وجميع العاملين بها، مثمنًا جهودهم المتواصلة ودورهم الوطني في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة. وأعرب المحافظ عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة ويعزز من مكانة بورسعيد كإحدى أهم المحافظات الواعدة على خريطة التنمية

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة ستظل نموذجًا رائدًا للتنمية والتطوير بفضل التعاون والتكامل المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن ما تشهده بورسعيد من مشروعات قومية وتنموية يعكس حجم الدعم الذي توليه القيادة السياسية للمحافظة، ويؤكد أهمية الشراكة الفاعلة بين الأجهزة التنفيذية والجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.