الأهلي يفاوض مدرب منتخب المغرب.. وطلبات المدرب على طاولة الخطيب والإدارة

بدأت إدارة النادي الأهلي تحركات جادة للتعاقد مع المدرب المغربي وليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، وذلك عقب الاستقرار على رحيل المدرب الدنماركي ييس توروب.

وكشف مصدر داخل النادي أن المفاوضات يقودها رئيس الأهلي محمود الخطيب، بمشاركة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، في ظل وجود دعم واسع داخل النادي لفكرة التعاقد مع الركراكي، الذي يحظى بثقة كبيرة باعتباره أحد الأسماء القادرة على إعادة الفريق إلى منصات التتويج.

وأوضح المصدر أن المدرب المغربي طلب مهلة قبل الرد النهائي، من أجل دراسة العرض والشروط المطروحة من جانب النادي، والتي تشمل راتبًا شهريًا يقدر بنحو 200 ألف دولار، إلى جانب منحه حرية تشكيل جهازه المعاون بالكامل من جهاز فني أجنبي يختاره بنفسه.

وأبدى الركراكي ترحيبه بفكرة استمرار وائل جمعة في منصب مدير الكرة، نظرًا للعلاقة القوية التي تجمعهما، وهو ما قد يسهم في تسهيل مهمته حال إتمام الاتفاق.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تدرس حاليًا جميع شروط المدرب المغربي، على أن يتم حسم الملف بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، وفي حال التوصل لاتفاق على التفاصيل الأساسية، سيكون الركراكي الأقرب لقيادة الفريق في الموسم الجديد.