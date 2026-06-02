الصحة: الرضاعة الطبيعية درع وقائي للأم والطفل من أمراض خطرة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن منظمات الصحة العالمية شددت على أهمية الرضاعة الطبيعية باعتبارها أحد أهم الوسائل الصحية التي تحمي كلًا من الأم والطفل من الإصابة بالعديد من الأمراض الخطرة، مشيرًا إلى أنها تمثل خط الدفاع الأول لصحة المواليد في الشهور الأولى من حياتهم.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر، أن الدراسات الطبية تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تسهم في تقوية الجهاز المناعي للطفل، وتقلل من فرص الإصابة بالعدوى والأمراض التنفسية والهضمية، كما تساعد في تعزيز النمو الصحي والسليم.

وأضاف أن الفوائد لا تقتصر على الطفل فقط، بل تمتد إلى الأم أيضًا، حيث تساهم الرضاعة الطبيعية في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض، وتساعد في تسريع التعافي بعد الولادة، فضلًا عن دورها في تحسين الصحة العامة على المدى الطويل.

وأشار عبد الغفار إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الاعتماد على الرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، باعتبارها الخيار الأكثر أمانًا وصحة مقارنة ببدائل التغذية الأخرى.