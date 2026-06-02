قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات في اليابان بسبب العاصفة الاستوائية "جانجمي"
مرافعة الدفاع في محاكمة 61 بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس.. بعد قليل
وكالة إيرانية : الولايات المتحدة أنفقت أموالا طائلة على الحرب بلا هدف
مطالب بـ 10ملايين دولار .. كريم حسن شحاتة : الزمالك أمام كارثة تهدد مستقبل الفريق
معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة
محاضرة وزير الخارجية بهانكوك : سياسة مصر ترتكز على القانون الدولي وتعزيز التنمية
990 ألف طن.. قافلة المساعدات الإنسانية الـ206 تتوجه إلى قطاع غزة
80 جنيها دافعة واحدة.. تراجع أسعار الدواجن في الأسواق والشعبة تكشف مفاجأة
ضربة جديدة لليفربول .. كوناتي يوقع لريال مدريد في صفقة مجانية
5 % من أرباح الشركات الحكومية للخزانة العامة .. التفاصيل كاملة
الذهب يعزز مكاسبه ويصعد 1% إلى 4530 دولارا للأونصة
لولا وجودي لكنت في السجن .. ترامب يهاجم نتنياهو بسبب العدوان على لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025 .. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء»

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.

 

 ارتفاع أعداد المحافظات الخالية تمامًا من المناطق الحمراء

ومن جانبها، أشارت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للسكان، إلى أن النتائج الإيجابية المتحققة تضمنت ارتفاع أعداد المحافظات الخالية تمامًا من المناطق الحمراء إلى 13 محافظة بنهاية 2025، مقارنة بثلاث محافظات فقط في الإصدار السادس، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المناطق الصفراء والخضراء (الأفضل تنمويًا)، حيث ارتفعت المناطق الصفراء إلى 223 منطقة (مقارنة بـ 194) والمناطق الخضراء إلى 39 منطقة (مقارنة بـ 14).

وكشفت عن انخفاض أعداد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت تحسنًا ديموغرافيًا غير مسبوق خلال عام 2025 بمعدل مولود واحد كل 15.9 ثانية، مضيفة أن أبرز التطورات الرقمية في معدلات الإنجاب تمثلت في تراجع معدل المواليد إلى 18.1 في الألف (مقارنة بـ19.4 في الألف عام 2023)، وانخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.34 طفل لكل سيدة عام 2025 (مقارنة بـ 2.54 طفل في عام 2023).

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نجاح جهود الوزارة والمجلس القومي للسكان من خلال تطبيق حزمة سياسات متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والمحافظات، والتي ركزت على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورفع الوعي المجتمعي من منظور حقوقي يحمي صحة الأم والطفل.

وأشار إلى أن محافظات بورسعيد والغربية ودمياط والدقهلية والسويس حققت بالفعل معدلات خصوبة إيجابية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على التدخلات الموجهة والمبنية على البيانات الدقيقة، لاسيما في بعض محافظات الوجه القبلي، للتعامل مع تحدياتها وفقًا لخصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم حسام عبدالغفار بأن الوزارة تُجَدِّد التزامها بمواصلة تنفيذ الخطة العاجلة، بالتعاون مع شركاء التنمية، لضمان استدامة هذه النتائج وتعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وزير الصحة والسكان معدلات النمو السكاني تحسين الخصائص الديموغرافية 2025–2027 الملف السكاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال|خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

وائل جمعة

لماذا اختار الأهلي وائل جمعة مديرا للكرة؟ أحمد جلال يكشف الأسباب

ترشيحاتنا

منتخب مصر للناشئين

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم للناشئين بقطر

منتخب مصر

مصطفى عزام: ميزانية منتخب مصر في المونديال أقل من دول أفريقية أخرى

علاء نبيل

علاء نبيل: الجوهري أنقذ حسام حسن نفسيًا بعد صدمة استطلاع الصحف

بالصور

لفطار شرقي.. طريقة عمل الفول بالطماطم

طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد