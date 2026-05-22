بتوجيهات محافظ قنا.. خطة متكاملة لتحسين الخصائص السكانية بمركز دشنا

أطلقت محافظة قنا، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سلسلة حملات توعوية مكثفة بوحدات السكان المحافظة، بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، ودمج الجهات المعنية مثل الصحة، الأوقاف، جامعة قنا، فرع محو الأمية، لمواجهة الظواهر المجتمعية السلبية بقرى ونجوع مركز دشنا، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتحسين الخصائص السكانية.

وقال رمضان الصغير، رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا، إن فرق العمل السكاني واللجان الفرعية نجحت في تحليل التحديات الميدانية بمركز دشنا، وشملت الجولات الميدانية قرى فاو بحري، وأبومناع، بهدف رصد ومعالجة قضايا زواج الأطفال، التسرب من التعليم، الإدمان، وعمالة الأطفال، وتنظيم الأسرة، والعادات والتقاليد الخاطئة.

وتابع الصغير، أن الحملة تعمل وفق خطة تدخل ترتكز على 3 أعمدة رئيسية لضمان تحقيق نتائج ملموسة منها :

الحد من الزواج المبكر عبر التوعية بالمخاطر الصحية والتبعات الاجتماعية والقانونية، ومكافحة التعاطي بالتعاون الوثيق والجهات المختصة محو الأمية وتنظيم الأسرة والأوقاف والصحة والرئدات الريفيات واللجان السكانية الشاملة لمحاربة العادات والتقاليد الخاطئة، والأمية وزواج الأطفال، برفع الوعى حول خطورة الحمل المتكرر والولادة القيصرية، ذلك لضمان استدامة الاستثمار في رأس المال البشري وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد مدير وحدة السكان بقنا، أن المبادرة تعتمد على مبدأ التكامل المؤسسي، حيث تساهم في تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة حول هذه القضايا، وتقديم برامج تدريبية ووقائية وخدمات المشورة للأسر حول الاكتشاف المبكر للتعاطى.

وأشار مدير وحدة السكان بقنا، إلى أن الفعاليات تجاوزت النمط التقليدي للندوات، لتشمل حملات "طرق الأبواب" للوصول للأسر في منازلهم وتقديم الدعم النفسي والطبي المباشر، حيث تستهدف محافظة قنا من هذه الجهود تحويل القرى إلى "بيئات آمنة" خالية من الظواهر السلبية، مع التركيز على نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أوضحت عبير عمران، مدير فرع المجلس القومي للسكان بقنا، أنه بناءً علي تعليمات الاستاذة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، ورئيس المجلس القومي للسكان، تضمنت الفعالية عدد من الندوات الدينية والصحية والتثقيفية، في موضوعات تنمية الاسرة والمجتمع ومبادرة الألف يوم الذهبية، وصحة الأم والطفل، والمباعدة، والولادة والرضاعة الطبيعية.