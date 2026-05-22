قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية
إمام مسجد الحسين: عرفة “يوم المباهاة” والشيطان فيه أذل ما يكون
طوارئ بالمحافظات والمحميات وحسم مخالفات البناء.. خطة التنمية المحلية لعيد الأضحى
دعاء يوم عرفة 2026.. كلمات أوصى بها النبي للمغفرة والرزق | فيديو
قبل المونديال.. منتخب مصر يواصل تدريباته إستعدادا لـ ودية روسيا
بمشاركة 23 متدربا من دول حوض النيل والقرن الإفريقي.. ختام الدورة الإقليمية لـ"الهيدرولوجيا البيئية"
مسئول أمريكي سابق: الفجوة بين واشنطن وطهران تتقلص.. لكننا ما زلنا بعيدين عن الاتفاق
للعام والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026
وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية لتطوير الخدمات الرقمية والحجز الإلكتروني بشركات نقل الركاب الثلاث
محافظ البحر الأحمر يُطلق أضخم احتفالات لـ عيد الأضحى بالغردقة
قصة زيزو والزمالك.. الحكاية من الألف للياء بالأرقام والتفاصيل
قبل مباراة الوداع.. محمد صلاح يتصدر تاريخ مواجهات ليفربول وبرينتفورد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بتوجيهات محافظ قنا.. خطة متكاملة لتحسين الخصائص السكانية بمركز دشنا

المجلس القومي للسكان بقنا
المجلس القومي للسكان بقنا
يوسف رجب

أطلقت محافظة قنا، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سلسلة حملات توعوية مكثفة بوحدات السكان المحافظة، بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، ودمج الجهات المعنية مثل الصحة، الأوقاف، جامعة قنا، فرع محو الأمية، لمواجهة الظواهر المجتمعية السلبية بقرى ونجوع مركز دشنا، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتحسين الخصائص السكانية.

وقال رمضان الصغير، رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا، إن فرق العمل السكاني واللجان الفرعية نجحت في تحليل التحديات الميدانية بمركز دشنا، وشملت الجولات الميدانية قرى فاو بحري، وأبومناع، بهدف رصد ومعالجة قضايا زواج الأطفال، التسرب من التعليم، الإدمان، وعمالة الأطفال، وتنظيم الأسرة، والعادات والتقاليد الخاطئة.

وتابع الصغير، أن الحملة تعمل وفق خطة تدخل ترتكز على 3 أعمدة رئيسية لضمان تحقيق نتائج ملموسة منها :
الحد من الزواج المبكر عبر التوعية بالمخاطر الصحية والتبعات الاجتماعية والقانونية، ومكافحة التعاطي  بالتعاون الوثيق والجهات المختصة محو الأمية وتنظيم الأسرة والأوقاف والصحة والرئدات الريفيات واللجان السكانية الشاملة لمحاربة العادات والتقاليد الخاطئة، والأمية وزواج الأطفال، برفع الوعى حول خطورة الحمل المتكرر والولادة القيصرية، ذلك لضمان استدامة الاستثمار في رأس المال البشري وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد مدير وحدة السكان بقنا، أن المبادرة تعتمد على مبدأ التكامل المؤسسي، حيث تساهم في تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة حول هذه القضايا، وتقديم برامج تدريبية ووقائية وخدمات المشورة للأسر حول الاكتشاف المبكر للتعاطى.

وأشار مدير وحدة السكان بقنا، إلى أن الفعاليات تجاوزت النمط التقليدي للندوات، لتشمل حملات "طرق الأبواب" للوصول للأسر في منازلهم وتقديم الدعم النفسي والطبي المباشر، حيث تستهدف محافظة قنا من هذه الجهود تحويل القرى إلى "بيئات آمنة" خالية من الظواهر السلبية، مع التركيز على نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أوضحت عبير عمران، مدير فرع المجلس القومي للسكان بقنا، أنه بناءً علي تعليمات الاستاذة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، ورئيس المجلس القومي للسكان، تضمنت الفعالية عدد من الندوات الدينية والصحية والتثقيفية، في موضوعات تنمية الاسرة والمجتمع ومبادرة الألف يوم الذهبية، وصحة الأم والطفل، والمباعدة، والولادة والرضاعة الطبيعية.

قنا المجلس القومي للسكان سلسلة حملات توعوية فرع محو الأمية تحسين الخصائص السكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

الدعاء

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ذي الحجة.. 3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

ترشيحاتنا

نضارة البشرة

خطوات تحافظ على نضارة البشرة في الصيف

بان كيك بالجبنة القريش

صحي ولذيذ.. طريقة عمل بان كيك الجبنة القريش

ليلى أحمد زاهر

ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالصور

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد