الغموض يسيطر علي موقف معتمد جمال من الرحيل عن الزمالك

مازال الغموض يحيط بمستقبل معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك عقب التتويج بلقب الدوري

وتنتظر جماهير الزمالك حسم ملف المدير الفني معتمد جمال، الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري المصري الممتاز

ولم تتخذ إدارة النادي حتي الان موقف حاسم بشان رحيله او بقائه

وفي سياق متصل أكد الإعلامي خالد الغندور أن إدارة نادي الزمالك لم تفتح حتى الآن خطوط المفاوضات مع معتمد جمال بشأن توقيع عقود جديدة للاستمرار في منصبه خلال الموسم المقبل.

وأوضح الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، أن ملف المدير الفني لا يزال قيد الدراسة والمناقشة داخل أروقة النادي، مشيرًا إلى أن القرار النهائي لم يصدر رسميًّا حتى هذه اللحظة سواء بالبقاء أو الرحيل.