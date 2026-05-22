النهاية تقترب.. نص مسودة الاتفاق المقترح لوقف الحرب بين أمريكا وإيران

كشفت فضائية العربية، عن تفاصيل مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب نهائيا بين الجانبين والتي اندلعت في نهاية فبراير الماضي.

وأشارت العربية، إلى أن هذه المسودة ستمثل اتفاق لوقف الحرب حال تمت الموافقة عليه، وتشمل تشمل وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار بكل الجبهات.

وتنص المسودة أيضا على الالتزام بعدم استهداف البنية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية، وقف العمليات العسكرية والحرب الإعلامية، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

وتشير المسودة إلى ضمان حرية الملاحة بالخليج العربي ومضيق هرمز، وإنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات، إلى جانب بدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام.

وتؤكد على الرف التدريجي للعقوبات الأمريكية مقابل التزام إيران ببنود

الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول إيراني لوكالة رويترز للأنباء بأنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حتى الآن، لكن الخلافات تقلصت".

وأضاف المسؤول أن "تخصيب إيران لليورانيوم وسيطرتها على مضيق هرمز لا يزالان من بين نقاط الخلاف".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، وأن هذا "أهم من أي شيء آخر نتحدث عنه".

وأضاف الرئيس الأمريكي : "سنصادر اليورانيوم عالي التخصيب، سنحصل عليه. لسنا بحاجة إليه. لا نريده. ربما سندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحصلون عليه".