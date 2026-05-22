قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
100 ألف للدوري.. رسوم مشاركة الأندية في بطولات الرجال والسيدات والكأس
براتب 13500جنيه.. وظائف خالية في مصانع والكهرباء
القنصل المصري بجدة لـ أش أ : جاهزون لخدمة الحجاج ونشيد بالتسهيلات السعودية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين
سعر الدولار الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي
بعد تثبيت الفائدة.. ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
الداخلية تكشف حقيقة إجبار طفل على مغادرة منزله بسبب زوجة والدة في الخانكة
الزمالك يتصدر سجل الأبطال.. 8 أندية حسمت اللقب في دوريات العالم
وزير الخارجية الأمريكي: إيران تحاول إقناع سلطنة عمان بفرض رسوم للعبور من مضيق هرمز
وزير الخارجية الأمريكي: إحراز تقدم طفيف بشأن إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نهاية أسطورة مصرية في أنفيلد.. عملاق جديد يدخل معركة التعاقد مع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

بات مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح مع ليفربول يثير كثيرا من الجدل داخل الأوساط الكروية الأوروبية، بعدما دخل ميلان بقوة على خط المفاوضات، سعيا لضم قائد منتخب مصر عقب نهاية رحلته المرتقبة مع “الريدز”.

وتأتي التحركات الإيطالية في توقيت حساس، بالتزامن مع تزايد الحديث عن توتر العلاقة بين صلاح والمدرب الهولندي آرني سلوت، في ظل مؤشرات قوية على اقتراب نهاية واحدة من أعظم الحقبات الهجومية في تاريخ النادي الإنجليزي.

ميلان يتحرك لاستعادة بريقه الأوروبي

بحسب تقارير صحفية إنجليزية، يرى ميلان أن التعاقد مع محمد صلاح يمثل فرصة ذهبية لإعادة الفريق إلى الواجهة القارية، ليس فقط بسبب القيمة الفنية الكبيرة للنجم المصري، بل أيضا لما يمتلكه من حضور جماهيري وخبرة أوروبية هائلة.

محمد صلاح

ويؤمن النادي الإيطالي بأن صلاح، رغم بلوغه 33 عاما، لا يزال قادرا على صناعة الفارق في أعلى المستويات، بفضل ذكائه الهجومي وحاسته التهديفية وخبرته الطويلة في المباريات الكبرى.

كما يبحث ميلان عن قائد جديد يقود المشروع الرياضي المقبل داخل “سان سيرو”، خاصة مع سعي الإدارة لإعادة الفريق إلى دائرة المنافسة الحقيقية على لقب دوري أبطال أوروبا.

نهاية حقبة تاريخية في ليفربول

منذ انتقاله إلى ليفربول قادما من روما عام 2017، تحول محمد صلاح إلى أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي.

النجم المصري لم يكن مجرد هداف استثنائي، بل أصبح رمزا لعصر ذهبي شهد تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، إلى جانب تحطيمه عشرات الأرقام القياسية.

لكن الأشهر الأخيرة حملت إشارات واضحة إلى أن العلاقة التاريخية بين الطرفين تقترب من محطتها الأخيرة، خصوصًا مع الحديث المتكرر عن اختلافات في الرؤية الفنية بين اللاعب والجهاز الفني الجديد.

صدام متصاعد مع آرني سلوت

تزايدت التكهنات داخل الصحافة الإنجليزية حول وجود حالة من التوتر بين صلاح والمدرب آرني سلوت، الذي تولى قيادة ليفربول خلفا للألماني يورغن كلوب.

آرني سلوت مدرب ليفربول

وتشير تقارير إلى أن صلاح لم يكن راضيًا عن بعض الأدوار التكتيكية الجديدة التي فرضها المدرب الهولندي، خاصة ما يتعلق بتقليل حريته الهجومية واعتماده بشكل أكبر على المنظومة الجماعية في الثلث الأخير.

في المقابل، يسعى سلوت إلى بناء فريق أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على النجم الفردي، وهو ما خلق حالة من التباين في وجهات النظر داخل غرفة الملابس.

ورغم محاولات إدارة ليفربول احتواء الموقف، فإن تصاعد الحديث عن رحيل صلاح يعكس وجود أزمة حقيقية قد تدفع الطرفين إلى الانفصال بهدوء في نهاية الموسم.

إيطاليا الوجهة الأقرب للنجم المصري

يمتلك صلاح أفضلية مهمة قد تسهل انتقاله إلى الدوري الإيطالي، تتمثل في معرفته السابقة بأجواء “الكالتشيو”، بعدما تألق بقميصي فيورنتينا وروما.

وخلال تجربته السابقة في إيطاليا، نجح النجم المصري في ترك بصمة قوية، ما جعله يحتفظ بمكانة خاصة لدى الجماهير الإيطالية حتى اليوم.

ويرى كثيرون أن أسلوب اللعب التكتيكي في الدوري الإيطالي قد يمنح صلاح فرصة مثالية لإطالة مسيرته الكروية، خاصة مع انخفاض النسق البدني مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

منافسة شرسة على توقيع صلاح

ورغم اهتمام ميلان الجاد، فإن الطريق لن يكون سهلاً أمام العملاق الإيطالي، في ظل وجود اهتمام من أندية سعودية تملك قوة مالية ضخمة، إلى جانب محاولات من روما لاستعادة نجمه السابق، فضلاً عن متابعة من فنربخشة.

لكن إدارة ميلان تراهن على مشروع رياضي طويل المدى، ودور محوري قد يحصل عليه صلاح داخل الفريق، إلى جانب الإغراء التاريخي المتمثل في ارتداء قميص أحد أكثر الأندية الأوروبية تتويجًا.

هل يكتب صلاح الفصل الأخير بعيدًا عن أنفيلد؟

حتى الآن، لا توجد كلمة أخيرة بشأن مستقبل محمد صلاح، لكن المؤكد أن صيف 2026 قد يحمل نهاية حقبة استثنائية في تاريخ ليفربول.

وفي حال رحيله، فلن يغادر مجرد لاعب كبير، بل ستُطوى صفحة أحد أعظم النجوم الذين مروا على “أنفيلد”، بعدما صنع تاريخا سيظل محفورا في ذاكرة جماهير النادي لسنوات طويلة.

محمد صلاح الفرعون المصري محمد صلاح ليفربول ميلان منتخب مصر الريدز سان سيرو الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

ترشيحاتنا

امريكا وايران

حامد فارس: دول العالم ستعاني من تداعيات استمرار التوترات في الشرق الأوسط

الحج

السعودية ترفع جاهزيتها لاستقبال أكثر من 1.7 مليون حاج

الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي: مضيق هرمز ممر دولي ولا يمكن لأي دولة التحكم فيه

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد