الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد وداع ليفربول.. نادي جديد يدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

دخل نادي يوفنتوس على خط الأندية الساعية للتعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، في ظل اقتراب نهاية رحلته التاريخية مع ليفربول عقب إسدال الستار على الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد صلاح لخوض مباراته الأخيرة بقميص “الريدز” خلال الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة، بعدما أعلن في أبريل الماضي رحيله رسمياً عن ملعب “أنفيلد”، رغم امتداد عقده حتى صيف 2027.

نهاية حقبة تاريخية في أنفيلد

وكان محمد صلاح قد جدد عقده مع ليفربول في أبريل 2025 لمدة موسمين إضافيين، لكن تراجع نتائج الفريق وانخفاض مستواه الفني خلال الموسم الجاري دفعا الطرفين إلى الاتفاق على إنهاء التجربة بنهاية الموسم الحالي.

محمد صلاح

ورغم الموسم الصعب الذي مر به النادي، يظل صلاح أحد أبرز أساطير ليفربول عبر التاريخ، بعدما قاد الفريق لتحقيق سلسلة من الإنجازات المحلية والقارية منذ انضمامه في صيف 2017.

يوفنتوس يستفسر عن الصفقة

ووفقاً لتقارير صحفية إيطالية، أبدى يوفنتوس اهتماماً جدياً بالتعاقد مع قائد منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت” أن إدارة النادي الإيطالي استفسرت بالفعل عن وضع اللاعب، تمهيداً لمحاولة ضمه في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ليفربول.

وأضافت الصحيفة أن صلاح يُعد خياراً مثالياً لدعم المشروع الهجومي الجديد للفريق، خاصة في ظل رغبة المدرب لوتشيانو سباليتي في تعزيز الخط الأمامي بعناصر تمتلك الخبرة والجودة الهجومية.

منافسة سعودية وتركية على النجم المصري

ولا يقتصر الاهتمام بمحمد صلاح على يوفنتوس فقط، إذ يدرس اللاعب عدة عروض أخرى تلقاها عبر وكلائه، أبرزها من فنربخشة، إلى جانب اهتمام متواصل من أندية الدوري السعودي.

وتسعى هذه الأندية للاستفادة من خبرة النجم المصري الكبيرة، رغم تراجع أرقامه التهديفية خلال الموسم الحالي.

وداع أوروبي حزين.. نهاية مشوار محمد صلاح مع ليفربول في دوري الأبطال

أرقام متواضعة لا تمحو الأسطورة

وسجل صلاح خلال موسم 2025-2026 نحو 12 هدفاً في 39 مباراة بمختلف المسابقات، وهي الحصيلة الأضعف له منذ انتقاله إلى ليفربول قبل تسعة أعوام.

لكن هذه الأرقام لا تقلل من الإرث الكبير الذي تركه اللاعب داخل النادي الإنجليزي، بعدما ساهم في التتويج بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2020 و2025، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2019.

صلاح الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليغ

وعلى المستوى الفردي، رسخ محمد صلاح مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح الهداف التاريخي لليفربول في البطولة برصيد 191 هدفاً بقميص النادي.

كما رفع رصيده الإجمالي في “البريميرليغ” إلى 193 هدفاً، متجاوزاً العديد من أساطير المسابقة، وفي مقدمتهم روبي فاولر، الذي سجل 128 هدفاً مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

