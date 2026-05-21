مصر تدين إقدام إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة في مدينة القدس المحتلة

أدانت مصر بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة في مدينة القدس المحتلة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ووفق البيان المصري، فقد أكدت القاهرة رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما جددت تأكيدها على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام ١٩٦٧، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.



وشددت مصر كذلك على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.