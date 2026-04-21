جمال رائف: تعيين سفير إسرائيلي في «أرض الصومال» جريمة دبلوماسية

أكد جمال رائف، المحلل السياسي أن إعلان إسرائيل تعيين سفير لها فيما يُعرف بـ«أرض الصومال» يمثل جريمة دبلوماسية واضحة، ويعكس تدخلًا صريحًا في الشؤون الدولية بما يخالف القوانين والأعراف الدولية.

وأوضح جمال رائف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا التحرك من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات إقليمية خطيرة، وقد يسهم في إشعال الأوضاع في نطاق القرن الإفريقي، خاصة في ظل حساسية هذه المنطقة وقابليتها للتصعيد، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يرفض بشكل كامل انفصال هذا الإقليم، ويتمسك بوحدة الصومال.

وأشار جمال رائف إلى أن إسرائيل تتحرك بشكل منفرد بعيدًا عن الإجماع الدولي، في خطوة تمثل مخالفة واضحة للقانون الدولي، لافتًا إلى أن هذا النهج يعكس سعيًا لإحداث قلاقل واضطرابات في منطقة القرن الإفريقي، بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وشدد جمال رائف على أن التحركات الإسرائيلية تأتي في إطار محاولة تمزيق القارة الإفريقية وإشعال الأوضاع في نقاط التوتر، موضحًا أن هناك رفضًا واسعًا من الرأي العام الدولي لهذه السياسات، التي تستهدف تخريب استقرار المنطقة وإدخالها في دوائر من الصراع والتوتر.