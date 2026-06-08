ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

اعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من السيدات داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 / الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل – شقيقتان) وطرف ثان: ( سيدتين ) داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة لخلافات بينهم حول أولوية الجلوس على أحد المقاعد قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول بالسب ومحاولة التعدى بالضرب بإستخدام نعال "شباشب" دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط الطرف الثانى ، وبمواجتهن إعترفن بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.