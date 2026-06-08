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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تتبرأ من غارات بيروت: لا ضوء أخضر لإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد مسؤول أمريكي رفيع أن البيت الأبيض لم يمنح إسرائيل أي موافقة أو ضوء أخضر لتنفيذ الغارات الأخيرة على بيروت، مشدداً على أن الولايات المتحدة لم تشارك بأي شكل في العملية العسكرية.

وأوضح المسؤول، وفق ما نقل موقع أكسيوس، أن الضربة الإسرائيلية نفذت بقرار إسرائيلي مستقل، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تهدد المساعي الدبلوماسية الجارية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو استجاب في نهاية المطاف لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم تنفيذ رد فوري على الهجوم الإيراني الذي استهدف شمال إسرائيل، وذلك رغم محاولته إقناع واشنطن بضرورة الرد على الضربة.

وفي ظل التصعيد المتسارع، أعلن مكتب نتنياهو عقد مشاورات أمنية رفيعة المستوى لتقييم التطورات الأخيرة والخيارات المتاحة أمام إسرائيل عقب الهجوم الصاروخي الإيراني.

من جانبها، رفعت طهران من سقف تهديداتها، حيث أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن الضربة الإيرانية تمثل "المرحلة الأولى من الرد" على ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان، محذراً من أن استمرار التصعيد قد يفرض معادلات جديدة في المنطقة تشمل مضيقي هرمز وباب المندب.

وأضاف ولايتي أن قوى "المقاومة" تمتلك القدرة على التأثير في أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، داعياً إسرائيل إلى التراجع عن سياساتها الحالية لتجنب اتساع دائرة المواجهة.

وفي السياق نفسه، لوح قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد اللهي برد عسكري واسع، مؤكداً أن إيران ستشن هجمات "مدمرة" ضد إسرائيل والدول التي تساندها إذا أقدمت تل أبيب على الرد أو وسعت عملياتها العسكرية في لبنان، ما يعكس تصاعد حدة التوتر الإقليمي واحتمال انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.
 

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