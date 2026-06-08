إسرائيل تتجه للرد على إيران.. وخطط عسكرية جديدة قيد التنفيذ بعد الهجوم الصاروخي

تتجه إسرائيل نحو الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، وسط مشاورات مكثفة لتحديد توقيت الرد وحجمه، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر ومسؤولين مطلعين.

وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إسرائيل حسمت قرار الرد على إيران، لكنها لا تزال تدرس طبيعة العملية والموعد المناسب لتنفيذها، في حين شدد مسؤول إسرائيلي لصحيفة "إسرائيل اليوم" على أن الرد سيأتي حتماً حتى لو لم يكن في المستقبل القريب.

وفي السياق، أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد إيفي دفرين أن رئيس الأركان إيال زامير صادق على خطط لعمليات عسكرية مستقبلية عقب الهجوم الإيراني، مؤكداً أن الجيش في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تصعيد محتمل.

واعتبر دفرين أن إيران ارتكبت "خطأً جسيماً" من خلال الهجوم الأخير، مشيراً إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجمات إضافية، كما أكد استمرار العمليات العسكرية ضد حزب الله في لبنان، معتبراً أن طهران تسعى إلى فرض قواعد اشتباك جديدة في المنطقة لن تسمح إسرائيل بترسيخها.