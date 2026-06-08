إيران: أي هجوم على ضاحية بيروت سيقابله استهداف مباشر لإسرائيل

صعدت إيران من لهجتها تجاه إسرائيل، محذرة من أن أي هجوم جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت أو مناطق جنوب لبنان سيواجه برد مباشر.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، إبراهيم ذو الفقاري، إن طهران أبلغت إسرائيل بضرورة وقف عملياتها العسكرية ضد لبنان، مؤكداً أن استمرار الهجمات قد يدفع إيران إلى توسيع نطاق ردها.

وفي سياق متصل، كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الهجوم الصاروخي الأخير على إسرائيل نفذ باستخدام صواريخ "خيبر شكن" الباليستية بعيدة المدى، التي تعمل بالوقود الصلب وتُعد من أحدث المنظومات الصاروخية التابعة للحرس الثوري.

وبحسب الوكالة، انطلقت الصواريخ من قواعد غرب إيران باتجاه أهداف عسكرية داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن "خيبر شكن" يمتلك مدى يصل إلى 1450 كيلومتراً، ويتميز بقدرته على المناورة خلال المرحلة النهائية من الطيران، ما يزيد من فرص اختراقه لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.