بعد مكالمة مع ترامب.. نتنياهو يجمع قادة الأمن وسط ترقب لقرار الرد على إيران

عقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مشاورات أمنية موسعة مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، عقب اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تصاعد التوتر عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، جاءت المشاورات مباشرة بعد انتهاء المكالمة بين الجانبين، والتي تناولت التطورات الأمنية الأخيرة وإمكانية التعامل مع الهجوم الذي استهدف مناطق في شمال إسرائيل بصواريخ باليستية.

وكان ترامب قد أعلن عزمه التواصل مع نتنياهو لحثه على تجنب أي رد عسكري متسرع، بهدف منح المسار الدبلوماسي الجاري مع طهران فرصة للاستمرار، في وقت تبذل فيه واشنطن جهوداً لاحتواء التصعيد.

في المقابل، تؤكد أوساط إسرائيلية أن خيارات الرد لا تزال مطروحة على الطاولة، بعدما تعهد مسؤولون إسرائيليون باتخاذ إجراءات حازمة رداً على الهجوم الإيراني.