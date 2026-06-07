ترامب لـ إيران: أطلقتم صواريخ بما فيه الكفاية.. عودوا إلى المفاوضات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، إيران إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إن "إيران أطلقت ما يكفي من الصواريخ،"، مضيفا: "عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا اتفاقا".

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل بعد قصف الأخيرة العاصمة اللبنانية بيروت في وقت سابق الليلة.

وفي وقت سابق الليلة، أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية نقلا عن مسئولين كبار بأن إسرائيل سترد "بقوة" على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضيها، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لعقد اجتماع أمني عاجل لتقييم التطورات.

وذكرت القناة أن مسئولين إسرائيليين أكدوا أن تل أبيب "لا يمكنها القبول" بمعادلة تقوم على قيام إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي أهدافا تابعة لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي المقابل، حذر الحرس الثوري الإيراني الجيش الإسرائيلي من مواصلة هجماته في لبنان، مؤكدا أنه في حال توسيع العمليات العسكرية أو الرد على الضربات الإيرانية، فإن إسرائيل ستواجه "ضربات أشد إيلاما"، بحسب بيان صادر عن القيادة العسكرية المشتركة للحرس الثوري.