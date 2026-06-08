إيران تتوعد برد ساحق.. طهران تربط ضرباتها لإسرائيل بالدفاع عن لبنان وتعلن تعليق الرحلات الجوية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الضربات التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ضد إسرائيل جاءت في إطار ما وصفته بـ"الرد الدفاعي" على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار والإجراءات العسكرية التي تستهدف لبنان.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يعد جزءاً أساسياً من التفاهمات المبرمة في أبريل الماضي، محذرة من أن أي خطوات عسكرية أو أمنية تتخذها إسرائيل ضد إيران أو لبنان ستقابل برد "ساحق وحاسم".

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار الإمام الخميني الدولي حتى إشعار آخر، في خطوة تعكس حالة التوتر الأمني المتصاعدة في المنطقة وسط مخاوف من اتساع دائرة المواجهة.