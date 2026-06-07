ترامب : سأطلب من نتنياهو عدم الرد على إيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتصل بنتنياهو ، مضيفا “وسأطلب منه عدم الرد على إيران”.

وقال ترامب في تصريحات له : الغارات الإسرائيلية على بيروت اليوم لم تنسق مع الولايات المتحدة وأنا لست سعيدا بشأنها.

وأضاف : الضربات الإيرانية لم تسفر عن إصابات ونأمل ألا ترد إسرائيل

وأردف : إذا رد نتنياهو على إيران فسيستمر الأمر كما كان عليه في السنوات الـ47 الماضية أو الـ3000 الماضية.

وختم ترامب : قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران ولا أريد أن ينفجر الوضع بسبب ما يحدث الآن.

ومنذ قليل، شنت القوات المسلحة الإيرانية 3 هجمات صاروخية متتالية ضد الأراضي المحتلة؛ ردا على العدوان الإسرائيلي السافر ضد الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقبلها، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، في أول استهداف من نوعه للمنطقة منذ أشهر، وذلك ردًا على إطلاق نار من جانب حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، إن الجيش استهدف "مقرات تابعة لحزب الله" في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن العملية جاءت ردًا على هجمات استهدفت شمال إسرائيل.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الولايات المتحدة أُبلغت مسبقًا بالهجوم، فيما ذكرت مصادر أمنية أن الموقع المستهدف كان يُستخدم، وفق التقديرات الإسرائيلية، كمركز لتخطيط عمليات ضد إسرائيل.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قتيل وإصابة عدد من الأشخاص جراء الغارة، بينما تحدثت تقارير عن حركة نزوح لسكان بعض أحياء الضاحية عقب القصف.