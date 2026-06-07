ترامب: لست سعيدا بالهجوم الإسرائيلي على بيروت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقناة "فوكس نيوز"، بأنه "ليس سعيداً" بوقوع الهجوم الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.

وشن الجيش الإسرائيلي، غارة على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، في أول استهداف من نوعه للمنطقة منذ أشهر، ردًا على إطلاق نار من جانب حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، إن الجيش استهدف مقرات تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن العملية جاءت ردًا على هجمات استهدفت شمال إسرائيل.