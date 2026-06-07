مصدر قصف الضاحية الجنوبية.. إيران: نستهدف قاعدة رامات ديفيد الإسرائيلية

أصدر الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الاحد، بيانا بشأن الهجوم على إسرائيل، ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الحرس الثوري: "ردا على الجريمة الواسعة للكيان الصهيوني الغاصب في جنوب لبنان، والمجازر والتهجير الواسع النطاق للشعب المظلوم في منطقتي صور والنبطية وسائر النقاط بما فيها ضاحية بيروت، استُهدفت قاعدة "رامات ديفيد" الجوية - وهي مصدر هذه الاعتداءات - بالصواريخ الباليستية التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري".

وأضاف: "عملية الليلة كانت مجرد إطلاق تحذير، وفي حال تكرار الاعتداءات ستكون الردود أوسع نطاقاً وستشمل كافة الأهداف الأمريكية-الصهيونية في المنطقة".

وقال الحرس الثوري في بيانه: " قبولنا في إيران بوقف إطلاق النار في 19 فروردين (8 أبريل) كان مشروطا بوقف إطلاق النار في كافة الجبهات؛ لكن وكما هو الحال دائما، لم تلتزم أمريكا والكيان الصهيوني بتعهداتهما، حيث واصلا الاعتداءات والجرائم في لبنان، كما انتهكا وقف إطلاق النار عبر التعرض المتكرر للشواطئ والسفن الإيرانية في مضيق هرمز، وبحر عمان، والمحيط الهندي".