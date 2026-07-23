محمد ثروت : منتخب مصر هيكسب بطولة كأس العالم المرة اللي جاية

أكد الفنان محمد ثروت، أنه “أنا لابس بدلة وعليها بقعة كأس العالم وبقعة الذهب وانا حطيت كأس العالم في الشنطة وجبت البدلة معايا، والانسان مش بالهدوم ولا البدل والاتسان بأخلاقه”.

وقال محمد ثروت، خلال تقديمه برنامج “بعد الماتش”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه “الحمدلله اننا اتجمعنا حوالين منتخبنا في كأس العالم وهنكسب البطولة المرة اللي جاية والمنتخب في استراحة محارب”.

قولتله هكبرك

وتابع الفنان محمد ثروت، أن الكابتن جاك كان هيطلعني برة لولا الكابتن حسام مسكه وقاله حقك عليا يا سعادة البيه، ده الواد ده أنا بتعكز عليه ولسانه زالف وحقك عليا، معلقا: قولتله هكبرك أنت يا عم إبراهيم.