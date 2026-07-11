محمد ثروت يكشف رد فعل غير متوقع من إبراهيموفيتش على مباراة مصر والأرجنتين

كشف الفنان محمد ثروت، عن موقف اللاعب العالمي زلاتان إبراهيموفيتش من الاداء التحكيمي في مباراة منتخب مصر والأردنتين في دور الـ 16 من المونديال .

وقال محمد ثروت في برنامج “ قبل الماتش ” المذاع على ناة “ صدى البلد”، :" أنا قاعد في غمرة السعادة دخل عليا الزلاتان إبراهيموفيتش يشف ويرف ولابس بدلة وحالق وعامل سكسوكة".

وتابع «لما سألوا زلاتان عن الاتهامات الموجهة إلى إنفانتينو رد وقال لا أفهم كيف تحظى الأرجنتين دائما بالأفضلية من قبل الفيفا».

واوضح أنه خرج عن صمته وصبره وقال ربنا يخليك يا زلاتان وربنا يكبرهالك كمان وكمان، والكل ظاط بقا وقال الله أكبر ينصر دينك يا زلاتان والدنيا هاجت وماجت.

واختتم أن الكابتن جاك كان هيطلعني برة لولا الكابتن حسام مسكه وقاله حقك عليا يا سعادة البيه، ده الواد ده أنا بتعكز عليه ولسانه زالف وحقك عليا، معلقا: قولتله هكبرك أنت يا عم إبراهيم.



