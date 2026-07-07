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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد ثروت مازحًا: "الفرخة" بكأس العالم اتأخرت.. وعمرو رمزي يصحح: اسمها الفرحة

محمد ثروت
محمد ثروت

أضفى الفنان محمد ثروت أجواءً من الكوميديا على حلقة جديدة من برنامج "قبل الماتش"، بعدما أطلق تعليقًا ساخرًا بشأن مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم، قائلًا: "خمسة وخميسة على منتخبنا.. الفرخة بكأس العالم اتأخرت أوي"، في زلة لسان أثارت ضحكات الحضور.

وسارع الفنان عمرو رمزي للرد على ثروت بروح مرحة، مصححًا العبارة قائلًا: "اسمها الفرحة مش الفرخة"، ليواصل الثنائي تبادل التعليقات الساخرة في إطار الفقرات الكوميدية التي يقدمها البرنامج، وسط أجواء يغلب عليها الطابع الترفيهي.

ويُعرض برنامج "قبل الماتش" على شبكة قنوات صدى البلد، ويجمع بين متابعة كواليس مباريات كرة القدم والتعليق الساخر على أبرز الأحداث الرياضية، ويقدمه الثنائي الفنان محمد ثروت والإعلامي عمرو رمزي، مقدمًا مزيجًا من الرياضة والكوميديا لجمهور الشاشة.

محمد ثروت منتخب مصر كأس العالم

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