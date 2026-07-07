نائب رئيس الاتحاد: استعراض منظومة مجابهة الأزمات والكوارث بالقيادة الاستراتيجية تحول جذري في فلسفة الدولة

أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنظومة مجابهة الأزمات والكوارث، بالتزامن مع افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون"، يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة إدارة الدولة، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة لم تعد تعتمد على رد الفعل، وإنما أصبحت ترتكز على منظومة مؤسسية متطورة تقوم على استشراف المخاطر، وسرعة التحرك، والتنسيق الكامل بين جميع أجهزة الدولة.

وقال سيف، في بيان له، إن الرسائل التي حملها الاستعراض تؤكد أن حماية الأمن القومي لم تعد تقتصر على القدرات العسكرية فقط، بل أصبحت ترتبط بامتلاك منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات، قادرة على الحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات الدولة، وتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية، والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات، سواء كانت طبيعية أو صحية أو أمنية أو لوجستية.

القيادة الاستراتيجية تجسد انتقال مصر إلى مرحلة الاستعداد الدائم

وأضاف أن ما شهدته الفعالية يعكس حجم التطور الذي حققته الدولة في بناء منظومات القيادة والسيطرة، وربط مختلف الجهات المعنية داخل إطار تشغيلي موحد، بما يضمن سرعة تدفق المعلومات، ودقة تقدير الموقف، وكفاءة اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وهو ما يمثل أحد أهم معايير قوة الدول الحديثة.

الاستثمار في رفع كفاءة العنصر البشري

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن الاستثمار في رفع كفاءة العنصر البشري، وتحديث نظم التدريب، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات، أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز جاهزيتها، مؤكدًا أن القدرة على توقع المخاطر والتعامل معها قبل تفاقمها تمثل اليوم خط الدفاع الأول عن الأمن القومي.

وأوضح سيف أن ما تحقق في هذا الملف يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة مرنة تمتلك مؤسسات قادرة على العمل بكفاءة تحت مختلف الظروف، بما يحافظ على مكتسبات التنمية ويعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية مصالحهم واستقرارهم.

واختتم محمد سيف بيانه بالتأكيد على أن استعراض منظومة مجابهة الأزمات بعث برسالة واضحة للداخل والخارج مفادها أن مصر تمتلك مؤسسات حديثة، وإمكانات متطورة، ورؤية استراتيجية تجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وترسخ مكانتها كدولة قوية وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها في عالم سريع التغير.