قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استجابةً للاستغاثة.. "طبي مجلس الوزراء" ينقذ بصر مواطن بجراحة عاجلة
شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة
رئيس الوزراء يقبل استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي
الأرصاد: ارتفاع الرطوبة يرفع "الحرارة المحسوسة" لـ 38 درجة.. وتحذير عاجل للمصطافين
الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مُجابهة الأزمات والكوارث
تنظيم الاتصالات يطلق درعًا رقميًا لحماية الأطفال
حماية المستهلك يُحذر من انتحال صفته بمواقع التواصل
تشكيل منتخب مصر أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026.. صلاح يقود الفراعنة
حافلة منتخب مصر تغادر إلى ملعب مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026
إهدار 4 ملايين جنيه .. فضيحة إنارة شوارع طهطا تنتهي بإحالة 3 مسؤولين للمحاكمة التأديبية
"النقل": دخول الأحواض 3-5-6 بميناء السخنة الخدمة وبدء التشغيل التجاري لمحطة "ترانس كارجو"
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية القمر بيوم الاستقلال وجزر سولومون بذكرى عيد الاستقلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب رئيس الاتحاد: استعراض منظومة مجابهة الأزمات والكوارث بالقيادة الاستراتيجية تحول جذري في فلسفة الدولة

محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد
محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد
عبد الرحمن سرحان

أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنظومة مجابهة الأزمات والكوارث، بالتزامن مع افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون"، يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة إدارة الدولة، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة لم تعد تعتمد على رد الفعل، وإنما أصبحت ترتكز على منظومة مؤسسية متطورة تقوم على استشراف المخاطر، وسرعة التحرك، والتنسيق الكامل بين جميع أجهزة الدولة.

وقال سيف، في بيان له، إن الرسائل التي حملها الاستعراض تؤكد أن حماية الأمن القومي لم تعد تقتصر على القدرات العسكرية فقط، بل أصبحت ترتبط بامتلاك منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات، قادرة على الحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات الدولة، وتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية، والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات، سواء كانت طبيعية أو صحية أو أمنية أو لوجستية.

القيادة الاستراتيجية تجسد انتقال مصر إلى مرحلة الاستعداد الدائم

وأضاف أن ما شهدته الفعالية يعكس حجم التطور الذي حققته الدولة في بناء منظومات القيادة والسيطرة، وربط مختلف الجهات المعنية داخل إطار تشغيلي موحد، بما يضمن سرعة تدفق المعلومات، ودقة تقدير الموقف، وكفاءة اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وهو ما يمثل أحد أهم معايير قوة الدول الحديثة.

 الاستثمار في رفع كفاءة العنصر البشري

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن الاستثمار في رفع كفاءة العنصر البشري، وتحديث نظم التدريب، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات، أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز جاهزيتها، مؤكدًا أن القدرة على توقع المخاطر والتعامل معها قبل تفاقمها تمثل اليوم خط الدفاع الأول عن الأمن القومي.

وأوضح سيف أن ما تحقق في هذا الملف يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة مرنة تمتلك مؤسسات قادرة على العمل بكفاءة تحت مختلف الظروف، بما يحافظ على مكتسبات التنمية ويعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية مصالحهم واستقرارهم.

واختتم محمد سيف بيانه بالتأكيد على أن استعراض منظومة مجابهة الأزمات بعث برسالة واضحة للداخل والخارج مفادها أن مصر تمتلك مؤسسات حديثة، وإمكانات متطورة، ورؤية استراتيجية تجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وترسخ مكانتها كدولة قوية وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها في عالم سريع التغير.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الاتحاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكتاجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

ترشيحاتنا

أسعار الفاكهة في سوق العبور

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7-7-2026

البنك المركزي

قبل اجتماع حسم أسعار الفائدة.. البنك المركزي يسحب 30 مليار جنيه من السيولة عبر السوق المفتوحة

الأسهم السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

بالصور

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل.. وصفة سهلة بدون طماطم

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

نشرة المرأة والمنوعات| خطوة تقلل امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان.. أخطاء تخزين الطماطم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد