برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن محاكاة الأزمات رؤية استباقية لتعزيز الجاهزية وحماية المواطنين

أكد الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية بشأن أهمية محاكاة الأزمات والكوارث تمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والطوارئ، بما يضمن رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على التعامل السريع والفعال مع مختلف التحديات.

أهمية التدريب المستمر وتأهيل العنصر البشري

وأوضح عبد العال في تصريح اليوم أن، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التدريب المستمر وتأهيل العنصر البشري وتوفير المعدات والإمكانات اللازمة يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الاستعداد المسبق باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح إدارة الأزمات والحد من آثارها السلبية على المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن دعوة الرئيس إلى تنفيذ محاكاة دورية للأزمات بمشاركة جميع الجهات المعنية تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في اختبار جاهزية الأجهزة التنفيذية ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الطوارئ.

تعزيز منظومات الحماية المدنية

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في تطوير قدراتها المؤسسية وتعزيز منظومات الحماية المدنية والإغاثة وإدارة الأزمات، وهو ما انعكس في قدرتها على التعامل مع العديد من التحديات بكفاءة واحترافية، مؤكدًا أن استمرار التدريب والتوعية المجتمعية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم هذه الجهود.

وثمن نائب الإسكندرية حرص الرئيس السيسي على نشر ثقافة الاستعداد والتعامل السليم مع الأزمات داخل مختلف قطاعات المجتمع، سواء في المدارس أو الجامعات أو المصانع أو المستشفيات، مؤكدًا أن رفع الوعي المجتمعي يعد شريكًا رئيسيًا في منظومة إدارة الأزمات والحد من تداعياتها.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعزز من قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة، وترسخ مفهوم العمل المؤسسي والتخطيط الاستباقي، بما يحافظ على أمن واستقرار الوطن ويضمن سلامة المواطنين في مختلف الظروف.